Провокации, конфликты, неудачи! Павел Глоба предупредил три знака Зодиака на 2019 год: вас ожидают

По версии многих астрологов, 2019 год станет временем перемен. Для многих представителей зодиакального ряда он будет успешным, однако будут и исключения. Известный эксперт в области астрологии Павел Глоба в своем гороскопе на 2019 год обозначил три знака Зодиака, которым в наступившем году будет довольно непросто, их будут ожидать конфликты, провокации и неудачи.
Овен. Причиной проблем и неудач Овнов в этом году станет их агрессивный настрой. Они сами будут являться участниками провокаций и конфликтов. Астролог предостерег представителей этого знака от такого поведения. Он рекомендовал обходить острые углы, споры и не вступать в конфликты.
Близнецы. Год Желтой Свиньи станет временем перемен для людей этого созвездия. Уран и Нептун объединят свои силы против Близнецов, и будет это продолжаться до 20 июня. В этот период будет немало неудач, разочарований, разобьются многие планы и мечты. Однако, как отметил, астролог, все неприятности в 2019 году Близнецам следует воспринимать, как точки роста. Если проводить своевременный анализ, то можно сделать для себя вполне успешный год.
Рыбы. Непростой год предстоит прожить Рыбам. На представителей знака будет оказывать серьезное влияние Венера, что будет чревато частыми конфликтами и недопониманием в семье. Для Рыб преодоление этого кризиса станет одной из главных задач 2019 года. Но будут и позитивные моменты: люди этого созвездия смогут добиться в феврале успеха в деловой сфере, совершить прорыв в карьере. Но для этого потребуется упорство и положительный настрой.