Провокации, конфликты, неудачи! Павел Глоба предупредил три знака Зодиака на 2019 год: вас ожидают

Овен. Причиной проблем и неудач Овнов в этом году станет их агрессивный настрой. Они сами будут являться участниками провокаций и конфликтов. Астролог предостерег представителей этого знака от такого поведения. Он рекомендовал обходить острые углы, споры и не вступать в конфликты.

Близнецы. Год Желтой Свиньи станет временем перемен для людей этого созвездия. Уран и Нептун объединят свои силы против Близнецов, и будет это продолжаться до 20 июня. В этот период будет немало неудач, разочарований, разобьются многие планы и мечты. Однако, как отметил, астролог, все неприятности в 2019 году Близнецам следует воспринимать, как точки роста. Если проводить своевременный анализ, то можно сделать для себя вполне успешный год.