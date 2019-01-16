«Год культуры»: исправительно-трудовая комедия с Федором Бондарчуком

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер сериала «Год культуры»: «В настоящее время контраст между столицей и провинцией в нашей стране ярко выражен, поэтому это отличный материал для истории. Вы не найдете Верхнеямск на карте страны, это собирательный образ небольших российских городов. И когда в такой городок ссылается зарвавшийся московский чиновник, начинается сериал «Год культуры». Столица vs регионы, чиновник vs народ — это основные конфликты сериала. У нас не было задачи обличить всех негодяев и остановить коррупцию в стране, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум – задуматься.

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Мы изначально писали главного героя сериала под Федора Бондарчука, никого другого не представляли в роли Сычева. И когда, наконец, Федор смог прочитать сценарий и дал свое согласие — мы с облегчением выдохнули. Это абсолютное попадание в образ, персонаж и характер».

ФОТО: ТНТ

Как обычно и происходит в нашей стране, жизнь чиновника поменялась в один миг, буквально по одному вовремя заданному вопросу. Вопросу во время прямой линии с президентом от заведующего кафедры литературы Верхнеямского филологического института Софьи Белозеровой (Мария Ахметзянова). Обеспокоенная бездействием московских чиновников преподавательница отчаялась и решила постучаться в самую высокую инстанцию — помогло! Только решение проблемы случилось традиционное: высокомерного Сычева спустили с небес «на места», чтобы устранять перегибы и недочеты. Московский чиновник направляется из Москвы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в число 100 лучших высших учебных заведений России.

ФОТО: ТНТ

Разжалованный Сычев разительно отличается от окружающей его верхнеямской действительности, его моднейший итальянский костюм сверкает на фоне всеобщей разрухи. Понимая, в каких условиях ему придется жить и работать в ближайшее время, он пребывает в таком бешенстве, что рикошетит буквально в каждого: трясущегося за должность ректора Льва Филина (Александр Лыков), закладывающего за воротник непутевого препода Толю Сапрыкина (Александр Яценко), безбашенного полицейского Славу Сологуба (Александр Обласов) и его беременную жену Марину (Ольга Медынич), которую Сычев сходу увольняет из универа.

ФОТО: ТНТ

По мере того, как под итальянскими ботинками Сычева разлетаются брызги провинциальных хлябей, все отчетливее прорисовывается ландшафт русской глубинки и души. Выясняется, что каждый герой находится в поиске — любви, выпивки, денег, славы, зачета или себя. А незваный гость из центра обращается в Остапа Бендера, идущего на все более и более изощренные махинации, чтобы заслужить милость Москвы и вернуться с ученой (хоть и купленной) степенью.

Персонажи начинают думать, мыслить, поступать и раскрываться по-новому именно благодаря столичному импульсу в виде лоснящегося от достатка чинуши. Как они будут жить и, главное, работать вместе? Ведь на стороне Сычева только верный и прилизанный помощник Стасик Королев (Риналь Мухаметов).