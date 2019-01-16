«Под ногтями чернозем»: Моника Беллуччи опозорилась на красной дорожке

Итальянка по крови, одна из самых сексуальных и загадочных женщин планеты давно является общепризнанным эталоном красоты и иконой стиля. Для светского мероприятия Беллуччи выбрала элегантный черный костюм и неброский макияж.

Однако голливудская звезда не уследила за маленькой, но важной деталью, которая не осталась незамеченной. Моника появилась на красной дорожке с неопрятными грязными ногтями, передает издание Super .

За неувядающую красоту актрису похвалили, но посоветовали записаться на маникюр. В соцсетях поклонники Беллуччи оставили возмущенные комментарии. «Ну правда некрасиво, все-таки мероприятие, хотя бы состригла ногти и помыла грязь», «Картошку копала... забор красила... не вариант было покрыть ногти цветным лаком, чтобы не было видно этого ужаса?! Я считаю, ей непростительно появляться с такими ногтями! Эталон красоты как-никак», «Наверное, семечки поела перед вечеринкой», – прокомментировали внешний вид Моники пользователи Instagram.