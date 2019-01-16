«Полоснула по лицу»: подруга Пугачевой рассказала о драке певицы с вооруженной «розочкой» Джуной

После встречи с легендарной ясновидящей артистке пришлось обратиться за помощью к врачу.
Шокирующие подробности личной жизни певицы Аллы Пугачевой рассказала «Каравану историй» подруга артистки Мила Андреева. По ее словам, в свое время примадонна российской эстрады повстречалась с легендарной целительницей Джуной Давиташвили, но в итоге все закончилось рукоприкладством и обращением певицы за помощью к медикам, пишет TopNews.
Как рассказала Андреева, Пугачева и Джуна повстречались друг с другом в гостях у звукорежиссера Александра Кальянова, собравшего друзей для того, чтобы отметить выход своего первого сольного альбома. В числе гостей также находился композитор Илья Резник, который и поведал Андреевой пугающую историю.
По ее словам, во время застолья Джуна заявила, что возносила молитвы за Кальянова, чтобы тот благополучно записал альбом. «Это я договорилась с высшими силами, чтобы его карьера пошла в гору и альбом имел успех. Я и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы Саша процветал», - якобы сказала прорицательница.
Однако, как отмечает Андреева, на деле альбом Кальянова помогла выпустить именно Пугачева, уговорившая композитора Игоря Николаева написать несколько композиций для Кальянова. Также она попросила студию «Мелодия» выпустить альбом. В итоге наглые утверждения Джуны буквально взбесили Пугачеву, которая решила вставить несколько резких фраз: «Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», - процитировала Андреева высказывания певицы.
После этого между Пугачевой и Джуной возникла перепалка, переросшая в прямые оскорбления личного характера.
«Слово за слово, дошло до прямых оскорблений. Вдруг Джуна схватила бокал, саданула им по столу - в руках осталась одна ножка, уголовники называют такой неровный стеклянный край "розочкой", подскочила к Алле и острым концом полоснула по лицу. Пугачева залилась кровью, вся щека была располосована по диагонали», - утверждает подруга артистки.
В итоге тогдашний концертный директор и муж Пугачевой Женя Болдин вместе с Ильей Резником повезли пострадавшую звезду в «Склиф», чтобы зашить рану.
«Нормальных, не оставляющих рубцов материалов там не оказалось, еле нашли врача, который наложил косметический шов», - сообщила Андреева.
К слову, не так давно в Сети и телеэфире появился фильм-разоблачение Бориса Соболева «Идущие к черту», где, среди прочего, уделяется внимание и Джуне Давиташвили, ушедшей из жизни в 2015 году. По мнению, автора проекта, все «чудеса» и яркие истории знаменитой целительницы о том, что она якобы лечила самого Леонида Брежнева, не состоятельны и не находят подтверждения как у ныне живуших представителей из окружения генсека, так и среди ученых, исследовавших «феномен» ясновидящей.