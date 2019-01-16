«Полоснула по лицу»: подруга Пугачевой рассказала о драке певицы с вооруженной «розочкой» Джуной

Шокирующие подробности личной жизни певицы Аллы Пугачевой рассказала «Каравану историй» подруга артистки Мила Андреева. По ее словам, в свое время примадонна российской эстрады повстречалась с легендарной целительницей Джуной Давиташвили, но в итоге все закончилось рукоприкладством и обращением певицы за помощью к медикам, пишет TopNews.

Как рассказала Андреева, Пугачева и Джуна повстречались друг с другом в гостях у звукорежиссера Александра Кальянова, собравшего друзей для того, чтобы отметить выход своего первого сольного альбома. В числе гостей также находился композитор Илья Резник, который и поведал Андреевой пугающую историю.

По ее словам, во время застолья Джуна заявила, что возносила молитвы за Кальянова, чтобы тот благополучно записал альбом. «Это я договорилась с высшими силами, чтобы его карьера пошла в гору и альбом имел успех. Я и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы Саша процветал», - якобы сказала прорицательница.

Джуна ФОТО: SCANPIX

Однако, как отмечает Андреева, на деле альбом Кальянова помогла выпустить именно Пугачева, уговорившая композитора Игоря Николаева написать несколько композиций для Кальянова. Также она попросила студию «Мелодия» выпустить альбом. В итоге наглые утверждения Джуны буквально взбесили Пугачеву, которая решила вставить несколько резких фраз: «Чтобы мы сегодня собрались праздновать, надо было не руки растопыривать, а работать», - процитировала Андреева высказывания певицы.

После этого между Пугачевой и Джуной возникла перепалка, переросшая в прямые оскорбления личного характера.

«Слово за слово, дошло до прямых оскорблений. Вдруг Джуна схватила бокал, саданула им по столу - в руках осталась одна ножка, уголовники называют такой неровный стеклянный край "розочкой", подскочила к Алле и острым концом полоснула по лицу. Пугачева залилась кровью, вся щека была располосована по диагонали», - утверждает подруга артистки.

В итоге тогдашний концертный директор и муж Пугачевой Женя Болдин вместе с Ильей Резником повезли пострадавшую звезду в «Склиф», чтобы зашить рану.

«Нормальных, не оставляющих рубцов материалов там не оказалось, еле нашли врача, который наложил косметический шов», - сообщила Андреева.