Мужчина выпил целую бутылку виагры: что было дальше...

В научном журнале JAMA Ophthalmology рассказали о странных побочных действиях препарата для лечения эректильной дисфункции.
Как сообщают медики, они изучили состояние здоровья 50-летнего мужчины, который выпил бутылку жидкого силденафила (преимущественно производится под торговой маркой «Виагра»), передает Lifestyle.
Он превысил рекомендуемую дозу более чем в девять раз. В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением.
Два месяца спустя он обратился к окулисту с жалобами на ухудшение зрения в темноте и светобоязнь. В обоих глазах у него появились слепые пятна в форме бубликов. Спустя два дня лечебных процедур первые два симптома прошли, но "бубликовые" пятна остались. Пациент признался, что нередко употреблял препарат и замечал у себя повышенную чувствительность к свету после приема лекарства.
Профессор фармакологии и токсикологии Джейми Алан из университета штата Мичиган отметил, что у большинства людей подобные симптомы пропадают после прекращения приема препарата. Однако специалист затрудняется сказать, что произойдет в случае систематической передозировки. "Только время покажет, обратимо ли состояние пациента или нет", - заявил он.
Доктора не могут точно сказать, выздоровел ли пациент, так как он не пришел на повторный прием.