Едва скрывает грудь: Сирша Ронан вышла в свет в очень откровенном платье

Вот и накануне киноленту снова показывали публике. На это раз в Эдинбурге да еще и в старинном замке. По такому случаю исполнительница роли Марии Стюарт надела нежное пудровое платье от Dior. Дополнили образ сережки с ярко-розовыми кристаллами и, подобранная им в тон помада.