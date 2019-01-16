Едва скрывает грудь: Сирша Ронан вышла в свет в очень откровенном платье
16 января 2019, 15:16
Ирландская актриса Сирша Ронан последнее время очень часто появляется на публике в рамках презентации фильма "Две королевы", компанию в котором ей составила Марго Робби.
Вот и накануне киноленту снова показывали публике. На это раз в Эдинбурге да еще и в старинном замке. По такому случаю исполнительница роли Марии Стюарт надела нежное пудровое платье от Dior. Дополнили образ сережки с ярко-розовыми кристаллами и, подобранная им в тон помада.
Судя по всему, эта премьера была одной из самых ярких и интересных, поскольку на фото, сделанных во время вечера, помимо актеров и гостей можно заметить еще и веселых музыкантов в этнических костюмах, развлекавших публику.