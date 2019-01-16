Купание в проруби: чем опасен православный обычай для вашего здоровья

Моржевание на Руси было связано с одним из самых почитаемых церковных праздников – Крещением. В день Крещения люди устремлялись к ближайшим водоемам, чтобы наполнить сосуды водой. Наиболее смелые окунались в прорубь, чтобы очиститься от грехов и ощутить бодрость духа.

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Если легкий позитивный стресс (например, удачный забег по распродажам) несет в себе пользу и позитивные эмоции, то регулярные холодовые воздействия в конечном счете изнашивают организм. Ему необходима постоянная стрессовая подпитка, чтобы поддерживать себя в форме. Многие врачи отмечают, то у заядлых "моржей" вырабатывается зависимость, потребность в холодовых процедурах. Если же сделать длительный перерыв, то развивается депрессия, апатия, ослабляется иммунная система. В результате многолетней перегрузки надпочечников могут возникнуть расстройства гормональной функции. Именно поэтому врачи-скептики не советуют приучать детей к моржеванию: еще не сложившаяся гормональная система может дать сбой.

В условиях повторяющегося стресса страдает репродуктивная функция, а также пищеварение. Поэтому перед тем как начать моржевание, необходимо проконсультироваться с врачом. Холодовое закаливание не рекомендовано при холодовой аллергии, воспалительных гинекологических заболеваниях, туберкулезе, нарушенной функции почек.

Практические советы по моржеванию

Успех закаливания наступает лишь в том случае, если процедуры проводятся постепенно и систематично. Помните, что погружение в холодную воду нетренированного человека может привести к остановке сердца, судорогам, спазмам в области горла. Если вы планируете начать холодовое закаливание, то лучше стартовать еще в конце лета, постепенно снижая температуру воды. Начать можно с ежедневного обтирания рук и ног прохладной водой, затем включить в обтирание область груди, спины. Каждый день следует понижать температуру воды на градус.

Когда тело привыкнет к холодным обтираниям, можно переключиться на обливание водой: опять-таки начать с прохладной (25 °С) и постепенно понижать температуру. Когда наступают зимние месяцы, то можно начать кратковременные пробежки по снегу, а в конце подготовительного курса – обливание холодной водой на улице. Если ледяная прорубь не вызывает страха – вы полностью готовы к моржеванию.

Перед погружением в холодную воду обязательно следует разогреть мышцы. Для этого хорошо пробежаться 10-15 минут. Затем "моржи" рекомендуют ополоснуть руки, грудь, ноги холодной водой и спокойно, с хорошим душевным настроем окунуться по шею. Зимой температура воды в водоемах не превышает 4-5 °С, в таких условиях новичкам не следует проводить в проруби более 10-15 секунд. Закончив купание, необходимо вытереться насухо, растереть кожу, начиная от конечностей и двигаясь к груди, а затем одеться в сухую одежду.