«Без трусов?»: Навка в прозрачном платье ошеломила фанатов

Татьяна Навка, как и многие представители отечественного шоу-бизнеса, предпочла провести отпуск на солнечных Мальдивах. Фотоотчеты с отдыха прославленная фигуристка выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Поклонники неизменно восхищаются публикациями Навки, рассыпаясь в комплиментах, пишет Дни.ру.

Однако свежие кадры Татьяны буквально ошеломили общественность. Речь идет о снимках, на которых спортсменка предстала в черном открывающем плечи платье с прозрачными вставками. "Лучший изгиб в теле женщины – это ее улыбка". Боб Марли", – кокетливо подписала фотографию Татьяна Навка. Видимо, именно из-за фасона и тех самых прозрачных вставок снимки фигуристки получили множество комментариев.

Пока большинство интернет-пользователей выражали восторг, некоторые оставляли другие комментарии. В частности, подписчики умудрились обнаружить у Татьяны Навкибеременность, а кто-то не нашел у нее нижнего белья.