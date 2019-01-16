Почему паспорта бывают только четырех цветов и вот что они означают!

Паспорт — один из главных документов, хранящих данные о нашей личности и открывающий перед нами массу возможностей. Без него вы не сможете взять кредит, отправиться в путешествие за границу, купить билет на самолёт или зарегистрироваться в гостинице, пишет Fabiosa.
Но обращали ли вы внимание, что паспорта бывают только четырёх основных цветов? И у каждой страны есть свои причины выбора обложки документа.
Каких цветов бывают паспорта и что каждый из них означает?
Красный
Бордовый, тёмно- или ярко-красный — популярные оттенки обложки среди стран, которые являются членами Евросоюза или стремятся туда вступить.
Так, к примеру, Турция, Албания и Македония сменили цвета паспортов на красный несколько лет назад. Кроме того, обложки этих оттенков выбирают страны с коммунистическим прошлым или настоящим.
Зеленый
Паспорта большинства мусульманских стран имеют обложку именно этого цвета — к примеру, в Пакистане, Саудовской Аравии или Марокко. Там зелёный считается символом жизни и природы.
Документы этого цвета есть также и у граждан Западной Африки, в их случае он демонстрирует принадлежность к ЭКОВАС (Экономическому сообществу стран Западной Африки).
Синий
Этот цвет символизирует «новый мир» и используется в большинстве стран Карибского бассейна. С 1976 года синий оттенок приобрели обложки документов граждан США.
Кроме того, синие паспорта имеют жители Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая, что символизирует их причастность к южноамериканскому таможенному союзу Меркосур.
Черный
Паспорта с черной обложкой — самые редкие. Они есть у граждан некоторый африканских государств — Конго, Замбии, Анголы, Ботсваны и других. Также чёрными паспортами пользуются жители Новой Зеландии, где этот цвет считается национальным.