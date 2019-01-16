Ср, 16.01.2019
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Певицу Ханну на Багамах укусила акула
ФОТО!

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Певица Ханна с мужем

ФОТО: Instagram

В то же время она успокоила своих подписчиков, отметив, что палец на месте, но посоветовала беречь конечности в случае поездки на остров, пишет Лайф.

Российскую певицу Ханну во время отдыха на Багамах укусила акула. Об этом исполнительница написала на своей странице в Instagram. Она пожаловалась, что одна из хищных рыб приняла палец ноги за малька и укусила его.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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— Девочки, кто собирается как-нибудь попасть на этот замечательный остров, пожалуйста, не делайте педикюр блестящего серебряного цвета, — отметила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ханна❤️ (@offi_hanna) on

Она отметила, что ее спасло то, что у рифовых акул маленькие зубы, и призвала подписчиков беречь пальцы.

— Палец на месте, не переживайте, — подчеркнула она.

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