Ср, 16.01.2019
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Подруги делали селфи в старом храме, не подозревая, что притаилось за их спинами

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ФОТО: SCANPIX

Девушки увидели объявление о курсах звонарей, проводящихся в храме Святого Николая в городке Торн, Англия, и решили попробовать себя в этом деле. Но в первое же посещение оказались так напуганы, что не рискнули вернуться, пишет Лайф.

28-летняя Натали Уилкинсон и её подруга Керри Моррис отправились на курсы в храм 12-го века, пишет The Sun. Но сначала девушки решили совершить экскурсию. А когда пробирались по узким лестницам старинного здания на этаж с колоколами, сделали селфи, не зная, каким жутким оно окажется.

Я шла последней и сказала: "Давай сделаем селфи. Иначе никто не поверит, что мы делали это ночью". Мы сфотографировались, и догнали группу, не подозревая, что попало на снимок.

На фото они взглянули, только когда расходились домой. И увидели то, что привело их в ужас. За спиной у одной из девушек оказалось жуткое лицо "ребенка-призрака", которого они, испугавшись, назвали Антихристом.

ФОТО: / Caters News Agency

Мы обе испугались и нервно пошутили, что это Антихрист.

Позже девушки узнали, что двери, у которых они сфотографировались, назывались "Дверями дьявола". Их оставляли открытыми, чтобы выпускать злых духов. А также на территории храма был установлен мемориал убитым во время Второй мировой солдатам. Англичанки обратились к исследователям паранормальных явлений, и те, по их словам, подтвердили подлинность фото.

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