Подруги делали селфи в старом храме, не подозревая, что притаилось за их спинами

28-летняя Натали Уилкинсон и её подруга Керри Моррис отправились на курсы в храм 12-го века, пишет The Sun. Но сначала девушки решили совершить экскурсию. А когда пробирались по узким лестницам старинного здания на этаж с колоколами, сделали селфи, не зная, каким жутким оно окажется.

Я шла последней и сказала: "Давай сделаем селфи. Иначе никто не поверит, что мы делали это ночью". Мы сфотографировались, и догнали группу, не подозревая, что попало на снимок.

На фото они взглянули, только когда расходились домой. И увидели то, что привело их в ужас. За спиной у одной из девушек оказалось жуткое лицо "ребенка-призрака", которого они, испугавшись, назвали Антихристом.

ФОТО: / Caters News Agency

Мы обе испугались и нервно пошутили, что это Антихрист.