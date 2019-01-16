Антония Кидман младше, но выглядит на десять лет старше своей звездной сестры

51-летняя Николь Кидман тщательно следит за своей внешностью и молодо выглядит. Чего нельзя сказать о ее младшей сестре. На днях в Сети появились пугающие снимки 48-летней Антонии Кидман.
Весь мир восхищается внешностью Николь Кидман — действительно, актриса тратит немало усилий и средств на то, чтобы в 51 год выглядеть молодо и свежо. Однако мало кто знает, что у Николь есть сестра Антония, которая явно не стремится затмить свою знаменитую родственницу. Фото ЗДЕСЬ!
Недавно на просторах интернета появились свежие снимки Антонии, на которых она выглядит старше своих 48 лет. Признаться, нас немало испугало изможденное лицо младшей Кидман и ее истощенная фигура. Ранее сестры были похожи между собой и выглядели ровесницами. Однако сейчас сестру Николь сложно узнать!
Антония замужем, живет в родной Австралии и работает журналистом. Кроме того, она многодетная мать и воспитывает шестерых детей. Антония много занимается спортом, чтобы оставаться в форме, однако ее фигуру нельзя назвать красивой. Похоже, младшая сестра Николь слишком извела себя тренировками, пишет Woman.