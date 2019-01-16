Кто же они? Главные предатели по знаку Зодиака

На самом деле это не так. Большинство людей не склонны предавать, хотя среди нас достаточно тех, кто готов пойти на такой шаг ради корысти, собственной выгоды или личного счастья. А можно ли вычислить Иуду? Астрологи на этот счет говорят, что

В определенных обстоятельствах предателями могут стать представители самых разных знаков Зодиака. Тем не менее у некоторых из них склонность к предательству значительно выше.

Кто же эти люди?

Рыбы

Личностей данного знака Зодиака называют главными приспособленцами среди всех остальных. Всю сознательную жизнь Рыбы ищут способ лучше устроиться в жизни, а потому умело подстраиваются под обстоятельства, меняют привычки, собственную позицию и окружение, если им это выгодно. Естественно, добиваясь места под солнцем таким способом, Рыбы неизменно предают даже хорошо знакомых людей, с которыми близко общаются. При этом хитрые Рыбы делают все, чтобы вывести себя из-под удара и предстать в глазах окружающих жертвой обстоятельств.

Помимо этого Рыбы могут предавать из-за сильной любви. Чрезвычайно влюбчивые, эти личности не в силах сдерживать себя, когда появляется сильное влечение.

В результате представитель данного знака может изменять любимому человеку, а то и решиться на более радикальные меры.

В любом случае, предав близкого, Рыбы раскаиваются и страдают, съедаемые муками совести.

Дева

Это крайне расчетливые предатели. Девы без зазрения совести идут на этот шаг, если посредством предательства смогут получить желаемые выгоды, к примеру, повышение по службе, более высокий оклад или поклонника, о котором так давно мечтали. Дева заранее все просчитает и обставит дело так, что никто вокруг не догадается, кто автор коварного замысла.

Для представителей данного знака, обожающих интеллектуальные игры, предательство еще и способ самовыражения, ведь благодаря воплощению в жизнь своего коварного плана Девы показывают, насколько они хитры и проворны.

Интриганы по жизни, Девы не переживают по поводу того, что могут оказаться предателями. Свои действия они не считают предательством, для них это всего лишь игра, из которой они чаще всего выходят победителями. Стоит ли удивляться тому, что девиз Девы звучит примерно так: максимум выгоды при минимуме усилий?

Близнецы

Окружающие с настороженностью относятся к Близнецам, а все из-за их двойственности. В различных жизненных ситуациях эти люди надевают разные маски и играют выгодные им роли. Предательство для них - пустой звук! Близнецы совершенно не терпят ограничений и не считаются с мнением общества, а значит -

если Близнецу что-то нужно, он это обязательно получит даже путем предательства. И можете не сомневаться, что этот красноречивый оратор найдет слова, чтобы оправдать свой поступок и выйти сухим из воды.