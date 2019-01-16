Кто же они? Главные предатели по знаку Зодиака
Предательство - серьезный удар, который особенно болезненно воспринимается, если наносит его близкий человек, которого ты любишь и кому всецело доверяешь. В моменты, когда сердце сжимается от обиды, начинаешь думать, что каждый так и норовит вонзить тебе нож в спину!
На самом деле это не так. Большинство людей не склонны предавать, хотя среди нас достаточно тех, кто готов пойти на такой шаг ради корысти, собственной выгоды или личного счастья. А можно ли вычислить Иуду? Астрологи на этот счет говорят, что
В определенных обстоятельствах предателями могут стать представители самых разных знаков Зодиака. Тем не менее у некоторых из них склонность к предательству значительно выше.
Кто же эти люди?
Рыбы
Личностей данного знака Зодиака называют главными приспособленцами среди всех остальных. Всю сознательную жизнь Рыбы ищут способ лучше устроиться в жизни, а потому умело подстраиваются под обстоятельства, меняют привычки, собственную позицию и окружение, если им это выгодно. Естественно, добиваясь места под солнцем таким способом, Рыбы неизменно предают даже хорошо знакомых людей, с которыми близко общаются. При этом хитрые Рыбы делают все, чтобы вывести себя из-под удара и предстать в глазах окружающих жертвой обстоятельств.
Помимо этого Рыбы могут предавать из-за сильной любви. Чрезвычайно влюбчивые, эти личности не в силах сдерживать себя, когда появляется сильное влечение.
В результате представитель данного знака может изменять любимому человеку, а то и решиться на более радикальные меры.
В любом случае, предав близкого, Рыбы раскаиваются и страдают, съедаемые муками совести.
Дева
Это крайне расчетливые предатели. Девы без зазрения совести идут на этот шаг, если посредством предательства смогут получить желаемые выгоды, к примеру, повышение по службе, более высокий оклад или поклонника, о котором так давно мечтали. Дева заранее все просчитает и обставит дело так, что никто вокруг не догадается, кто автор коварного замысла.
Для представителей данного знака, обожающих интеллектуальные игры, предательство еще и способ самовыражения, ведь благодаря воплощению в жизнь своего коварного плана Девы показывают, насколько они хитры и проворны.
Интриганы по жизни, Девы не переживают по поводу того, что могут оказаться предателями. Свои действия они не считают предательством, для них это всего лишь игра, из которой они чаще всего выходят победителями. Стоит ли удивляться тому, что девиз Девы звучит примерно так: максимум выгоды при минимуме усилий?
Близнецы
Окружающие с настороженностью относятся к Близнецам, а все из-за их двойственности. В различных жизненных ситуациях эти люди надевают разные маски и играют выгодные им роли. Предательство для них - пустой звук! Близнецы совершенно не терпят ограничений и не считаются с мнением общества, а значит -
если Близнецу что-то нужно, он это обязательно получит даже путем предательства. И можете не сомневаться, что этот красноречивый оратор найдет слова, чтобы оправдать свой поступок и выйти сухим из воды.
Стоит также сказать о болтливости представителей данного знака. Близнецам нужно знать все и обо всех, а поэтому они участвуют в передаче всех сплетен, а многие и провоцируют сами. Естественно, в процессе обсуждения чужой жизни Близнецы раскрывают тайны других людей, которые те могут счесть за предательство.
Водолей
Водолеев называют увлекающимися личностями, обладающими нестандартным мышлением. По своей природе их нельзя назвать изменчивыми людьми, которым нужен лишь повод, чтобы предать. Скорее, это происходит вынужденно, когда близкий человек становится препятствием на пути представителя этого знака, готового на все ради того, чтобы получить желаемое,
Водолей пойдет на любые меры и с легкостью предаст другого. Люди, в которых не нуждается представитель данного знака, ему попросту безразличны, а значит, их он может предать без зазрения совести.
Если говорить об ограничениях, то Водолеи презирают их даже больше, чем Близнецы. Изменить любимому человеку, не раскаявшись в этом, - вполне в стиле Водолея. Причем, совершая коварные и вероломные поступки, представители данного знака Зодиака обставляют все таким образом, чтобы преданный человек еще и попросил у них прощения.
Стрелец
Но наибольшее разочарование преданные люди испытывают, когда узнают о предательстве Стрельца. Этих людей принято считать надежными, окружающие доверяют им и беззаветно их любят, считая искренними и верными. Однако Стрелец способен на самое коварное предательство в мире!
Он может предать, находясь на эмоциях, под впечатлением или охваченный идеей. Но при этом пойдет на предательство лишь в том случае, когда будет абсолютно уверен, что о его коварном поступке никто не узнает и общество его не осудит.
Что характерно, при всех своих достоинствах Стрельцы являются одними из главных изменников среди всех знаков Зодиака. Им претит размеренный семейный быт, а значит, рано или поздно Стрелец начинает искать себе развлечения на стороне. Уличенные в измене, Стрельцы горько раскаиваются в содеянном, но спустя непродолжительное время вновь встают на путь измены.