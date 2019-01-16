Эксперимент: возьмут ли таксисты в Таллинне на борт пассажира с «трупом» в мешке?ВИДЕО!
16 января 2019, 9:30
Ведущий мероприятий Артем Темада после съемок в российских сериалах вернулся в Таллинн, где открыл свое Youtube-шоу и уже ошарашил зрителей первым выпуском.
«The ТёмаДа show» - то, чего никто не делал на улицах Таллинна раньше. Пранкер Артем Темада записывает свое шоу на улицах города с реальными людьми. Также автор проекта ждет от зрителей идей, как еще можно разыграть общественность.
В первом выпуске парня Серегу облили кетчупом и засунули в черный пакет. Согласятся ли таксисты взять такой «сюрприз» на борт? Смотрите видео ниже!