Ср, 16.01.2019
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  • Эксперимент: возьмут ли таксисты в Таллинне на борт пассажира с «трупом» в мешке?

Эксперимент: возьмут ли таксисты в Таллинне на борт пассажира с «трупом» в мешке?
ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Ведущий мероприятий Артем Темада после съемок в российских сериалах вернулся в Таллинн, где открыл свое Youtube-шоу и уже ошарашил зрителей первым выпуском. 

«The ТёмаДа show» - то, чего никто не делал на улицах Таллинна раньше. Пранкер Артем Темада записывает свое шоу на улицах города с реальными людьми. Также автор проекта ждет от зрителей идей, как еще можно разыграть общественность. 

В первом выпуске парня Серегу облили кетчупом и засунули в черный пакет. Согласятся ли таксисты взять такой «сюрприз» на борт? Смотрите видео ниже!

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