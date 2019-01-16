Ср, 16.01.2019
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А вы смогли бы поселиться в таком номере? Самый дорогой отель в мире

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PIC FROM CATERS NEWS - (PICTURED: The master bathroom of the suite) - Its hardly a cheap weekend getaway! Welcome to the worlds most luxurious hotel suite - where a night away will set you back £52,000. Some of the worlds most recognised and wealthy figures including Michael Jackson, Richard Branson, Rihanna and Bill Gates have all enjoyed stays in the Royal Penthouse Suite of The President Wilson hotel, Geneva, Switzerland which is the most expensive hotel suite in the world. Costing a staggering £52,000 a night and occupying the entire eighth floor of the hotel, guests can enjoy panoramic views overlooking the Lake Geneva and the Alps as well as a built in gym and jacuzzi. Perfumes pumps out from the wardrobes of the 12 bedrooms and guests can either play Billiards or have a tinkle on the Steinway grand piano for entertainment. SEE CATERS COPY.

ФОТО: / Caters News Agency

Основная масса людей рассчитывает на бюджетный номер. Но никому невдомёк, что бывают такие цены, что дух захватывает. А вы смогли бы себе такое позволить?

Отель President Wilson

Вот такой отель. Красиво, правда? Шикарное здание, с бассейном снаружи, с огромными возможностями внутри...

В отеле есть разные категории номеров, но поговорим о том, который называется "Королевский люкс".

Как вам, например, такой вид?

ФОТО: John Powell - Photographer / © John Powell / TopFoto

Один из номеров располагает собственным баром и барменом! Имеется личный  лифт, усиленный сейф, пуленепробиваемые окна.

Великолепный вид на Женевское озеро, просто сказочный!

Ванная комната полностью отделана мрамором. И ещё много всяких интересностей... Посмотрите на фото ЗДЕСЬ!

Стоимость такого номера составляет около 80 000 долларов в сутки! Этот номер чаще всего бронируют высокопоставленные персоны, знаменитости, люди, связанные с правительством и т.д.

А вы бы могли себе такое позволить? Пишите в комментариях свои мысли! 

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