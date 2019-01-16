А вы смогли бы поселиться в таком номере? Самый дорогой отель в мире

Отель President Wilson

Вот такой отель. Красиво, правда? Шикарное здание, с бассейном снаружи, с огромными возможностями внутри...

В отеле есть разные категории номеров, но поговорим о том, который называется "Королевский люкс".

Как вам, например, такой вид?

ФОТО: John Powell - Photographer / © John Powell / TopFoto

Один из номеров располагает собственным баром и барменом! Имеется личный лифт, усиленный сейф, пуленепробиваемые окна.

Великолепный вид на Женевское озеро, просто сказочный!

Ванная комната полностью отделана мрамором. И ещё много всяких интересностей... Посмотрите на фото ЗДЕСЬ!

Стоимость такого номера составляет около 80 000 долларов в сутки! Этот номер чаще всего бронируют высокопоставленные персоны, знаменитости, люди, связанные с правительством и т.д.