А вы смогли бы поселиться в таком номере? Самый дорогой отель в мире

Основная масса людей рассчитывает на бюджетный номер. Но никому невдомёк, что бывают такие цены, что дух захватывает. А вы смогли бы себе такое позволить?
Отель President Wilson
Вот такой отель. Красиво, правда? Шикарное здание, с бассейном снаружи, с огромными возможностями внутри...
В отеле есть разные категории номеров, но поговорим о том, который называется "Королевский люкс".
Как вам, например, такой вид?
Один из номеров располагает собственным баром и барменом! Имеется личный лифт, усиленный сейф, пуленепробиваемые окна.
Великолепный вид на Женевское озеро, просто сказочный!
Ванная комната полностью отделана мрамором. И ещё много всяких интересностей... Посмотрите на фото ЗДЕСЬ!
Стоимость такого номера составляет около 80 000 долларов в сутки! Этот номер чаще всего бронируют высокопоставленные персоны, знаменитости, люди, связанные с правительством и т.д.
А вы бы могли себе такое позволить? Пишите в комментариях свои мысли!