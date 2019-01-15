Пилот рассказал, чем еда в самолете может быть опасна для пассажиров

Рэнди Джеймс — пилот частной авиакомпании. То, о чем обычные пассажиры обычно не знают, он видит каждый день. По словам мужчины, персонал не всегда ответственно относится к своим обязанностям. Например, сразу после уборки мусора, оставшегося после предыдущих пассажиров, работники приступают к упаковке еды для следующих, не меняя перчаток. Таким образом, элементарное несоблюдение правил гигиены приводит к тому, что еда и напитки, предлагаемые на борту, могут быть попросту опасны для здоровья. Кроме того, резервуары для воды чаще всего должным образом не очищаются, что приводит к еще большему количеству микробов, приводит The Sun слова пилота Рэнди Джеймса.