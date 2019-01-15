Ср, 16.01.2019
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Пилот рассказал, чем еда в самолете может быть опасна для пассажиров

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Самолет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Marina Lystseva / Marina Lystseva/TASS

Рэнди Джонс, много лет проработавший в частной авиакомпании, рассказал о том, как персонал относится к своим обязанностям и почему не стоит есть в самолетах.

Рэнди Джеймс — пилот частной авиакомпании. То, о чем обычные пассажиры обычно не знают, он видит каждый день. По словам мужчины, персонал не всегда ответственно относится к своим обязанностям. Например, сразу после уборки мусора, оставшегося после предыдущих пассажиров, работники приступают к упаковке еды для следующих, не меняя перчаток. Таким образом, элементарное несоблюдение правил гигиены приводит к тому, что еда и напитки, предлагаемые на борту, могут быть попросту опасны для здоровья. Кроме того, резервуары для воды чаще всего должным образом не очищаются, что приводит к еще большему количеству микробов, приводит The Sun слова пилота Рэнди Джеймса.

Согласен с ним и бортпроводник Шрейя Парих. Он всегда берет свою еду на борт самолета, так как те блюда, которые предлагают пассажирам, готовят заранее, и они могут быть несвежими. Кроме того, в такой пище содержится большое количество специй, жиров и консервантов, чтобы она казалась вкуснее и дольше хранилась, что, увы, никак нельзя отнести к ее полезным качествам.

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