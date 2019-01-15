Свадьба межрасовой пары вызвала большой резонанс: счастливчик из Индонезии женился на красотке блондинке из Британии

Инструктор по серфингу, 26-летний индонезиец Карна Радхея в августе 2017 года работал на Бали, когда туда приехала отдыхать 21-летняя Полли Робинсон из Манчестера, пишет Fabiosa.ru.

Молодые люди познакомились и подружились. Однако девушке нужно было возвращаться домой, поэтому их отношения продолжились с помощью Интернета.

Полтора года Карна и Полли переписывались, узнавали друг друга. Наступил момент, когда парень решился сделать предложение своей возлюбленной, и она согласилась. Свадьбу сыграли в декабре 2018 года в Индонезии, в родном городе жениха.

Торжество было скромным - присутствовали родители жениха и небольшая группа гостей. Родителей Полли не было, но они дали согласие на брак дочери. Самое главное, что молодые выглядели счастливыми и довольными. А что еще надо?!

Индонезийский парень признался, что никогда не мечтал иметь жену-иностранку. Но если небесам было угодно соединить их с Полли, то он очень счастлив, и до сих пор не может поверить, что эта красавица блондинка согласилась выйти за него замуж, и даже приняла его веру. Кажется, в это многие не могли поверить: ролик их свадьбы посмотрели более миллиона человек. Вот это популярность!