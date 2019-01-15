Многодетная мать и пилот вертолета: что нам известно о любовнице самого богатого человека в мире

Об этом миллиардер сообщил в Twitter. Джефф заверил своих подписчиков, что они с Маккензи останутся хорошими друзьями, пишет Fabiosa.ru.

«Если бы мы знали, что разойдемся через 25 лет, мы бы всё равно всё повторили»,— написал он.

Предполагаемой причиной развода стал роман Джеффа с 49-летней телеведущей Лорен Санчес, женой влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла. Кроме того, она снялась в нескольких сериалах и получила лицензию пилота вертолета. В одном из интервью Санчес поделилась, что страсть к полётам передалась и её троим детям.

По информации The Sun, Безос поддерживал отношения с Лорен на протяжении восьми месяцев, в частности, романтическую переписку.

54-летний миллиардер за свой счёт тайно отправлял Санчес на курорты на своем частном самолете, а также отправлял ей непристойные сообщения и фото.

Расторжение брака супругов Безос уже назвали разводом века, ведь состояние гендиректора Amazon составляет $136 000 000 000. Пока не известно, заключала пара брачный контракт или нет. Но если это так, Маккензи может претендовать на половину имущества, имея все шансы стать самой богатой женщиной в мире.