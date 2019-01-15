Недавно ставший отцом Эмин едва не погиб

В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, отправившихся на зимние каникулы в теплые страны, Эмин предпочел зимние забавы и устроил с друзьями катание на снегоходах. Развлечение могло завершиться трагически. К счастью, в проруби утонуло только дорогостоящая спортивная техника, пишет Zen.Yandex.ru.

На днях, оставив дома жену Алену и новорожденную дочь, ставшую четвертым ребенком для музыканта и бизнесмена, Эмин отправился с друзьями покорять снежные просторы Подмосковья. Когда веселая компания выехала на лед, он не выдержал тяжести техники. На своей странице в Instagram Эмин выложил видео, на котором видно, что снегоходы Yamaha оказались в воде. Судя по настроению видео, Эмин и компания не расстроились. «Я всегда знал, что однажды это должно произойти! Все живы-здоровы, море новых ощущений!» — написал певец.

После сюжета о неудачном зимнем катании следуют несколько видеокадров, сделанных в кафе, где вся компания выпивает за здоровье собравшихся.