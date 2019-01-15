Недавно ставший отцом Эмин едва не погиб

Катание на снегоходе закончилось в ледяной проруби.
В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, отправившихся на зимние каникулы в теплые страны, Эмин предпочел зимние забавы и устроил с друзьями катание на снегоходах. Развлечение могло завершиться трагически. К счастью, в проруби утонуло только дорогостоящая спортивная техника, пишет Zen.Yandex.ru.
На днях, оставив дома жену Алену и новорожденную дочь, ставшую четвертым ребенком для музыканта и бизнесмена, Эмин отправился с друзьями покорять снежные просторы Подмосковья. Когда веселая компания выехала на лед, он не выдержал тяжести техники. На своей странице в Instagram Эмин выложил видео, на котором видно, что снегоходы Yamaha оказались в воде. Судя по настроению видео, Эмин и компания не расстроились. «Я всегда знал, что однажды это должно произойти! Все живы-здоровы, море новых ощущений!» — написал певец.
После сюжета о неудачном зимнем катании следуют несколько видеокадров, сделанных в кафе, где вся компания выпивает за здоровье собравшихся.
Подписчики Эмина предостерегли его на будущее, вспомнив несчастный случай с телеведущим Сергеем Супоневым, погибшим в результате катания на снегоходе. «Вот так катаясь, погиб Сергей Супонев», «Беречь себя надо, ребята, беречь! Хорошо, что ты живой и здоровый! Пусть так всегда и будет!», «Нужно выпороть за такой экстрим — мальчики-то уже взросленькие», «А что, обязательно было по замерзшей реке носиться? Нормальной безопасной поверхности уже не хватает вам?», — написали фанаты.