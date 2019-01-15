Ср, 16.01.2019
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Мужчины, которые плохо чистят зубы, могут столкнуться с половой проблемой. И вот почему!

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Мужчина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Piotr Stryjewski / PantherMedia / Piotr Stryjewski

Эксперты считают, что плохая или же недостаточная чистка зубов повышает риск развития у мужчин проблем с интимным здоровьем, пишет Menslife.com.

Организм – сложная и связанная между собой система. Некоторые его разные органы и функции взаимодействуют между собой. Их связь может быть как во благо, так и во вред. Какой получится эффект, во многом зависит от человека.

Недавно эксперты выяснили, как чистка зубов связана с мужской половой дисфункцией и какие могут возникнуть проблемы.

Представители науки считают, что плохая или же недостаточная домашняя гигиена ротовой полости повышает риск развития импотенции и в целом вредит здоровью. Если тщательно чистить зубы 2 раза в день, вероятность появления импотенции снижается. 

Согласно проведенному эксперименту, если представители мужского пола мало и плохо чистят свои зубы, риск стать импотентом повышается в 3 раза. В процессе исследования было отмечено, что у мужчин с больными деснами наблюдались проблемы с появлением эрекции.

Такая тенденция обусловлена тем, что из-за недостаточной гигиены рта ухудшается состояние десен. В результате у мужчин увеличивается вероятность повреждения сосудов, которые снабжают кровью все тело, в частности половой член. Проведенное исследование установило прямую связь между вышеперечисленными факторами.

Ученые рекомендуют тщательно чистить зубы несколько раз в день, а также пользоваться зубными нитками и зубочистками, а также ирригатором, чтобы удалять частички пищи между зубами.

Кроме того, правильная гигиена рта уменьшает риск развития кариеса и в большинстве случаев устраняет неприятный запах изо рта.

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