Зачем в некоторых местах на ручки дверей надевают силиконовое кольцо?

Изначально я предполагала, что дело может быть в том, что так за ручку удобнее браться, но это немного странно, потому что все-таки проще держать всю ручку ладонью, а не один палец просовывать в силиконовое кольцо. Потом я предположила, что это может быть какое-то устройство для детей, но тоже странно, потому что никак такое кольцо не упрощает открывание или закрывание двери. В общем, ломала голову я долго. Пока в итоге в Италии не спросила у друзей, у которых в квартире заметила такое же кольцо.

Они расхохотались над моими предположениями, и объяснили, что все дело в том, что дверь открывается внутрь. Все дело в том, что во многих старых домах двери открываются вовнутрь, это связано в том числе, с небольшими лестничными площадками, чтобы не перегораживать проход соседям.

И часто дверь открывается прямо в стену. И не очень приятно, если металлическая ручка двери бьет по только что отремонтированной стене. Поэтому используются ограничители. В отелях частенько их делают на полу, но монтировать такие сложнее, плюс, о них всегда можно споткнуться ночью. Поэтому на двери ставят такое силиконовое кольцо. Если кто-то резко распахнет дверь, то она не ударится ручкой, а мягко отскочит от стены.