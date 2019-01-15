Уход за страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой оплатит гильдия актеров

Представители организации объяснили, что планируют финансово помочь семье Тереховой. Они подчеркнули, что денег дадут немного: «Это будет не особо, но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры мы возьмем на себя», сообщает Lenta.ru .

Маргарита Терехова снялась в фильмах «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Бегущая по волнам» и «Собака на сене». Звание народной артистки России она получила в 1996 году. С 2011 года актриса стала редко появляться на людях из-за болезни Альцгеймера, которая в 2018-м вступила в одну из поздних стадий.