Вт, 15.01.2019
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Видео: певицу Лолиту напугал англичанин во время купания в проруби

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Лолита.

ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Лолита оригинально поздравила фанатов со Старым Новым годом. Артистка записала видео, купаясь в теплой проруби. Лолита, со свойственным ей юмором, сравнила себя со свиньей, нашедшей в праздник свою прорубь. 

Артистка пожелала фанатам всего хорошего и между делом отметила, что ее схватил за ногу англичанин, который также плавал в этой проруби, и напугал ее.  В комментариях фолловеры по достоинству оценили шутку Лолиты и поздравили артистку в ответ, пишет 7d.org.ua

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