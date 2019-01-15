Видео: певицу Лолиту напугал англичанин во время купания в проруби

Артистка пожелала фанатам всего хорошего и между делом отметила, что ее схватил за ногу англичанин, который также плавал в этой проруби, и напугал ее. В комментариях фолловеры по достоинству оценили шутку Лолиты и поздравили артистку в ответ, пишет 7d.org.ua.