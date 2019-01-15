Вт, 15.01.2019
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  • Что творит? Эстонская красотка смутила покупателей в продуктовом магазине

Что творит? Эстонская красотка смутила покупателей в продуктовом магазине

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Эрна Хуско

ФОТО: Instagram

Фитнес-модель Эрна Хуско любит быть яркой и любит вгонять людей в краску. А как еще они могли реагировать, когда она устроила эротическую фотосессию прямо в продуктовом магазине? 

Хотя на самом деле эстонская знаменитость просто-напросто рекламировала одежду собственного бренда.

Яркими кадрами Эрна Хуско поделилась в Instagram в память о лете. Красотка призналась, что очень тоскует по солнышку. И по тем дням, когда забегала в продуктовый магазин, чтобы остудиться у холодильников с прохладительными напитками, как на фото.

Очень быстро жаркий кадр собрал более 6 тысяч лайков.

«#Tb самый теплый день лета, когда я пытался остыть в продуктовом магазине. Лето, ты мне необходимо!» – подписала Хуско яркий летний снимок в своем Instagram.

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