Что творит? Эстонская красотка смутила покупателей в продуктовом магазине

15 января 2019, 14:02
Фитнес-модель Эрна Хуско любит быть яркой и любит вгонять людей в краску. А как еще они могли реагировать, когда она устроила эротическую фотосессию прямо в продуктовом магазине?
Хотя на самом деле эстонская знаменитость просто-напросто рекламировала одежду собственного бренда.
Яркими кадрами Эрна Хуско поделилась в Instagram в память о лете. Красотка призналась, что очень тоскует по солнышку. И по тем дням, когда забегала в продуктовый магазин, чтобы остудиться у холодильников с прохладительными напитками, как на фото.
Очень быстро жаркий кадр собрал более 6 тысяч лайков.
«#Tb самый теплый день лета, когда я пытался остыть в продуктовом магазине. Лето, ты мне необходимо!» – подписала Хуско яркий летний снимок в своем Instagram.
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