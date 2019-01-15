Звезда «Ранеток» слепнет из-за редкой мутации

"Мне очень долго не могли поставить диагноз, потому что это очень редкое заболевание. В Москве около 50 человек с таким заболеванием, как у меня. Нет пока ясности, из-за чего это все произошло. Возможно, что это генная мутация. Через недели две я еду к генетикам и сдаю кровь, чтобы найти, что это за мутация", – рассказала Огурцова. Больше всего Женя беспокоится, что наследственное заболевание может перейти к ее сыну Марку – и готова на все, лишь бы этого не случилось.