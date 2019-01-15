Вт, 15.01.2019
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Размер живота влияет на мозг - ученые

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женский живот

ФОТО: medikforum.ru

Британские ученые Университета Лафборо выяснили, что размер живота может влиять на объем мозга. Как показали результаты, люди страдающие ожирением имеют объем мозга меньше, чем те, у кого нет проблем с фигурой.

В эксперименте  приняло участие около 9000 человек возрастом старше 55 лет. 19%  участников имели избыточный вес. Перед началом эксперимента у добровольцев взяли замеры талии, бедер и  вычислили процентное соотношение жира в теле. Мозг исследовали с помощью аппарата МРТ. Также во внимание принимались возраст, уровень кровяного давления, наличие вредных привычек и образ жизни участников, пишет Ivona

Полученные данные подтвердили предположение о связи влияния лишнего веса на объем мозга.

“Жир может провоцировать иммунную систему к чрезмерной активации, вредящей мозгу и заставляющей его уменьшаться в размере, повышая тем самым вероятность потери памяти“, — отметили ученые.

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