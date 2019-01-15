Допрыгались?! С Дудя и Ивлеевой требуют миллион евро

В СМИ распространилось соообщение, что в Мещанский районный суд Москвы подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 миллионов рублей (почти 650 тысяч евро), передает Gazeta со ссылкой на RNS.
Как рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина, что истец требует опровержения сведений в интервью, которое было опубликовано 21 августа. При этом она не уточнила, какие именно сведения он требует опровергнуть.
Также он потребовал взыскать с каждого из участников интервью по 50 млн руб.(около 650 тысяч евро).
Напомним, в выпуске от 21 августа Дудь и Ивлеева, помимо прочего, обсуждали секс.
Многих пользователей возмутили высказывания Ивлеевой о том, какой размер должен иметь половой член, передает НСН.
Недавно, Юрий Дудь прокомментировал обвинение в плагиате со стороны режиссера Александры Франк, которая заявила, что во время интервью с актером Сергеем Буруновым он задал украденные у нее вопросы. Журналист свой ответ опубликовал в социальных сетях.
Дудь пояснил, что при подготовке выпуска ему предложили расшифровку разговора с Буруновым для видеопроекта Франк. По его словам, режиссер была не против использования ее материалов. После выхода интервью, Александра разместила пост, где говорилось , что Дудь украл «три четверти» ее вопросов.
Юрий Дудь в ответ опубликовал расшифровку разговора Александры Франк и Сергея Бурунова.
«Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)», — написал журналист.
Напомним, Анастасия Ивлеева стала второй женщиной, у которой взял интервью для своей программы Юрий Дудь, где рассказала об отношениях с Элджеем, сообщила, что маленький член для мужчины — приговор, и поделилась секретом, как заработать первый миллион. Интервью вызвало жаркие споры в соцсетях. Смотрите видео!