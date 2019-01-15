Неожиданные песни! Певица из Таллинна Маргарита Кустинская представила дебютный альбом!

“В течение пары лет мы с Tony Awake писали песни. Писали как чувствовали, поэтому все треки на альбоме получились очень разные. Здесь нет единой линии звучания или концепции, но зато всё, что вы слышите, идёт из глубин моей души! В какой-то момент я поняла, что хочу собрать самые любимые песни в единый альбом”, - поделилась Кустинская.