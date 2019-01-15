Неожиданные песни! Певица из Таллинна Маргарита Кустинская представила дебютный альбом!

15 января таллиннская певица Маргарита Кустинская выпустила дебютный полноформатный альбом “Небо”, в который вошло 9 песен и 2 ремикса. Уже сегодня долгожданная пластинка доступна к прослушиванию на многих музыкальных онлайн-сервисах: iTunes, Spotify, Deezer, Google Play и многих других.
В качестве продюсера традиционно выступил Tony Awake, c которым певица сотрудничает много лет. Визуальную концепцию буклета и обложку разработал известный таллинский стилист и фотограф Дмитрий KNUT.
“В течение пары лет мы с Tony Awake писали песни. Писали как чувствовали, поэтому все треки на альбоме получились очень разные. Здесь нет единой линии звучания или концепции, но зато всё, что вы слышите, идёт из глубин моей души! В какой-то момент я поняла, что хочу собрать самые любимые песни в единый альбом”, - поделилась Кустинская.