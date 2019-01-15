«И твоего мужа уведет»: Нюше посоветовали не общаться с разлучницей-Лопыревой

Находящаяся сейчас в интересном положении российская модель Виктория Лопырева, похоже, обрела новую подругу в лице недавно ставшей мамой певицы Нюши. Обе знаменитости сейчас живут в Майами, где появился на свет первенец артистки, и, похоже, родится ребенок блондинки.
Накануне Нюша опубликовала в своем Instagram новое совместное фото с Лопыревой. В кадре звезды нежно обнимаются в темноте и смотрят в кадр.
Однако поклонникам певицы пришлась не по нраву такая дружба. Многие юзеры припомнили, что Лопырева увела из семьи Игоря Булатова - теперь уже бывшего мужа дочери миллиардера Самвела Карапетяна Таты, которая подала на развод именно из-за романа своего избранника с блондинкой.
«Нюша, она и твоего мужа уведет», «Нашла с кем дружить», «Вика - разлучница, от нее надо подальше держаться», - негодуют фанаты Нюши.
На фоне светского скандала член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян заступился за Лопыреву из-за ее связи с Булатовым.
«Я считаю, что вмешиваться в чужую личную жизнь, а, тем более, ее публично обсуждать и даже осуждать — это дно. Оказывается, главными моралистами в истории с Лопыревой, судя по публикациям в СМИ, стали Андрей Малахов и Ольга Бузова. Серьезно?» - цитирует политика издание «Дни.ру».
Он отметил, что коллегам Виктории следует следить за собственной жизнью, которая тоже далеко не всегда является примером для подражания.