Повезло Прилучному! Агата Муцениеце снялась в провокационной фотосессии

Трансформация праздника в наглядных фото! Кажется, совсем недавно было 4!!! А уже отдудели 6 летие!!!! Как всегда, весело и шумно! Спасибо всем нашим гостям! По фоткам с дней рождений можно будет потом вспоминать его любимых героев! Да и вообще, листая карусель, понять как менялся его вкус! Сейчас - это черепашки ниндзя. В прошлом году были трансформеры, в позапрошлом человек-паук. Представляете, уже реально 3 год подряд, День Тимона проходит с @moreshowcom. Ребята все делают сами, а мы только веселимся и общаемся с гостями и друзьями! И я не устану повторять, что они самые крутые! Даже если вы живете не в Москве, смело им звоните они выезжают по всему миру! @moreshowcom где наше видео? Я не успела совсем ничего снять на телефон😭 #moreshowcom Ph: 📸 @melisova.ru