Повезло Прилучному! Агата Муцениеце снялась в провокационной фотосессии

На прошлой неделе актриса Агата Муцениеце опровергла слухи о том, что была избита мужем, актером Павлом Прилучным. И в доказательство того, что кризиса в семье нет, опубликовала в Instagram серию своих эротических фотографий, а также семейное фото со дня рождения сына Тимофея.