Повезло Прилучному! Агата Муцениеце снялась в провокационной фотосессии
На прошлой неделе актриса Агата Муцениеце опровергла слухи о том, что была избита мужем, актером Павлом Прилучным. И в доказательство того, что кризиса в семье нет, опубликовала в Instagram серию своих эротических фотографий, а также семейное фото со дня рождения сына Тимофея.
View this post on Instagram
Трансформация праздника в наглядных фото! Кажется, совсем недавно было 4!!! А уже отдудели 6 летие!!!! Как всегда, весело и шумно! Спасибо всем нашим гостям! По фоткам с дней рождений можно будет потом вспоминать его любимых героев! Да и вообще, листая карусель, понять как менялся его вкус! Сейчас - это черепашки ниндзя. В прошлом году были трансформеры, в позапрошлом человек-паук. Представляете, уже реально 3 год подряд, День Тимона проходит с @moreshowcom. Ребята все делают сами, а мы только веселимся и общаемся с гостями и друзьями! И я не устану повторять, что они самые крутые! Даже если вы живете не в Москве, смело им звоните они выезжают по всему миру! @moreshowcom где наше видео? Я не успела совсем ничего снять на телефон😭 #moreshowcom Ph: 📸 @melisova.ru
Напомним, что на прошлой неделе СМИ распространили слухи о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный перед Новым годом запер супругу в загородном особняке и сильно избил ее, поэтому подруга Агаты якобы вызвала полицию. Однако позже Муцениеце опровергла эту информацию.
В подтверждение того, что в жизни все хорошо, Муцениеце опубликовала в Instagram кадры пикантной фотосессии. На одном фото актриса позирует топлес.
На спине красавицы можно разглядеть татуировку в виде веток дерева.
Поклонники Агаты восприняли фотосессию с энтузиазмом.