Вот так бикини! Кики Моррис показала фигуру после пластической операции

Кики отправилась в отпуск на Гавайи вместе с друзьями, где ее и подловили фотографы. Телезвезда появилась на пляже в откровенном пестром бикини.

Кики также является большой поклонницей различных инъекций, которые помогают ей выглядеть моложе. Правда, в Instagram она оправдала это тем, что расслабляющие мышцы инъекции помогли ей избавиться от головной боли, от которой она долгое время страдала.