Вт, 15.01.2019
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Вот так бикини! Кики Моррис показала фигуру после пластической операции
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

30-летняя звезда британского шоу «Холостяк» Кики Моррис призналась, что решилась на операцию по увеличению груди из-за того, что ее дразнили «плоской», пишет MailOnline.

ФОТО: Vida Press

Кики отправилась в отпуск на Гавайи вместе с друзьями, где ее и подловили фотографы. Телезвезда появилась на пляже в откровенном пестром бикини. 

ФОТО: Vida Press

Кики также является большой поклонницей различных инъекций, которые помогают ей выглядеть моложе. Правда, в Instagram она оправдала это тем, что расслабляющие мышцы инъекции помогли ей избавиться от головной боли, от которой она долгое время страдала. 

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