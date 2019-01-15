Вот так бикини! Кики Моррис показала фигуру после пластической операции

Вот так бикини! Кики Моррис показала фигуру после пластической операцииФОТО!
15 января 2019, 12:17
30-летняя звезда британского шоу «Холостяк» Кики Моррис призналась, что решилась на операцию по увеличению груди из-за того, что ее дразнили «плоской», пишет MailOnline.
Кики отправилась в отпуск на Гавайи вместе с друзьями, где ее и подловили фотографы. Телезвезда появилась на пляже в откровенном пестром бикини.
Кики также является большой поклонницей различных инъекций, которые помогают ей выглядеть моложе. Правда, в Instagram она оправдала это тем, что расслабляющие мышцы инъекции помогли ей избавиться от головной боли, от которой она долгое время страдала.