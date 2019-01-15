Глюк'оZу осудили за свежую фотографию в купальнике

Наталья делится счастливыми фотографиями, но не обошлось и без пляжных кадров в купальнике. На этот раз она поделилась забавной публикацией в Инстаграме со своими дочерями Лидой и Верой, которую подписала просто: «Команда мечты». На фото она позирует с девочками в одинаковых полосатых купальниках на борту яхты. Даже отец семейства Александр Чистяков оценил фотографию и не увидел ничего предосудительного. И правда, на первый взгляд, это обычный снимок, но пользователи соцсети раскритиковали звезду.

Подписчики разделились на два лагеря: одни начали восхищаться оригинальностью фотографии и тем, как девочки похожи на свою маму. «Три грации, как это прекрасно», «клонирование в действии», «потрясающее фото, несмотря на подрастающее поколение, вы прекрасны», — писали пользователи.

Другие раскритиковали певицу за то, что она выкладывает такие откровенные фотографии своих маленьких детей: «Зачем маленькой девочке так позировать», «Про девочку, которой еще нет 14, говорят, какие у нее красивые ноги и другие части тела». Комментаторам не понравилось, что звезда делится фотографиями детей в купальниках, а другие оценивают их фигуру. Напомним, дочерям звезды 11 и 7 лет. После наплыва гневных комментаторов, певица поспешила удалить негатив, но баталии по поводу того, приемлемы ли такие фото на странице звезды или нет, длятся до сих пор.

Обе девочки родились у Натальи Чистяковой-Ионовой от ее мужа, бизнесмена Александра Чистякова. Пара состоит в браке более десяти лет. По словам певицы, она старается всегда удивлять супруга.