Вт, 15.01.2019
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Близнец Волочковой. Тимошенко стала героем мемов из-за новой прически

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ФОТО: скриншот

Из-за нового образа Юлию Тимошенко успели сравнить с Анастасией Волочковой и попросили сесть на шпагат, а также представили, что Тимошенко из окна видит Петра Порошенко с томосом или читает надписи на асфальте.

Юлия Тимошенко, которая опубликовала фотографию с новой прической в Facebook, стала объектом шуток у пользователей соцсетей.

Заместитель главного редактора портала "Страна.ua" Светлана Крюкова посчитала, что Тимошенко задумалась после того, как увидела Порошенко с томосом. Другие пользователи Facebook уверены, что Тимошенко читает надписи на асфальте.

ФОТО: скриншот

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