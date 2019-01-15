Близнец Волочковой. Тимошенко стала героем мемов из-за новой прически
15 января 2019, 10:55
Из-за нового образа Юлию Тимошенко успели сравнить с Анастасией Волочковой и попросили сесть на шпагат, а также представили, что Тимошенко из окна видит Петра Порошенко с томосом или читает надписи на асфальте.
Юлия Тимошенко, которая опубликовала фотографию с новой прической в Facebook, стала объектом шуток у пользователей соцсетей.
Заместитель главного редактора портала "Страна.ua" Светлана Крюкова посчитала, что Тимошенко задумалась после того, как увидела Порошенко с томосом. Другие пользователи Facebook уверены, что Тимошенко читает надписи на асфальте.