Модель десять лет держали в секс-рабстве в Британии

20-летняя Елена из Румынии мечтала добиться блестящей карьеры в модельном бизнесе. И вот ей показалось, что мечты сбываются: знакомый родителей убедил девушку, что с ее данными она добьется огромного успеха и станет звездой – но только в Великобритании.

Молодой человек уговорил Елену полететь на фотосессию в Лондон. Уже через день она позировала в бикини и нижнем белье. По словам девушки, это было непривычно, она очень нервничала.

"Совсем не этого ожидала. Я вернулась к парню и сказала, что чувствую себя некомфортно. Он дал мне таблетку и сказал, что станет лучше", – рассказала Елена.

Когда фотосессия закончилась, девушке сообщили, что она должна 100 евро за квартиру, 200 за фото и 500 в месяц за аренду квартиры. И предложили отработать долг – в подпольном борделе.

Елене пришлось согласиться – в противном случае бандиты угрожали убить ее родственников, которые остались в Румынии. Каждую ночь девушка обслуживала несколько мужчин, которые платили по 120 фунтов в час.