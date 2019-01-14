Пн, 14.01.2019
Помогите! Филиппинская красотка поставила МИД на уши, чтобы скорее выйти замуж за эстонца СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Открылся ресторан, где работают официанты с маразмом

Открылся ресторан, где работают официанты с маразмом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Официант.

ФОТО: SCANPIX

Готовы ли вы посетить ресторан, весь обслуживающий персонал которого страдает от старческого слабоумия? Именно такое сомнительное заведение организовали в английском Бристоле.

Заведение под названием «Ресторан, в котором совершаются ошибки» примечательно тем, что здесь трудоустроены люди, страдающие от старческого слабоумия. Эта точка общепита открылась в декабре прошлого года, и за местными официантами тщательно посматривает авторитетный (и здоровый) шеф-повар. Отметим, что ресторан с работниками, имеющими деменцию, впервые появился в 2017 году в Токио, а теперь речь идет о его британской версии. Организаторы заведения хотят, чтобы общество изменило свое отношение к людям, страдающим от этой болезни, пишет Medikforum.ru.

Количество жертв старческого слабоумия в мире постоянно растет, поскольку увеличивается средняя продолжительность жизни человека. Ну а данный ресторан должен служить напоминанием о том, что эта болезнь может ударить любого человека и в любом возрасте. Конечно, местные официанты забывают о том, что у них заказывали клиенты, но здесь разработана тщательная система напоминаний, включая разного рода стикеры, блокноты и номерки. Можно подумать, что подобное заведение не будет пользоваться особой популярностью, но клиентов у ресторана достаточно. Многие относятся к его посещению, как к уникальному социальному эксперименту.

Они отмечают, что хотя работающие здесь официанты и забывают про заказы, то есть проявляют признаки потери короткой памяти, долгая память у них все еще в порядке. А значит, они могут порадовать гостей изящными манерами и вежливой речью. Кроме того, многие думают, что старческое слабоумие поражает только очень пожилых людей, но большинству работников ресторана от 50 до 60 лет, они сохраняют хорошую физическую форму.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ