Открылся ресторан, где работают официанты с маразмом

Заведение под названием «Ресторан, в котором совершаются ошибки» примечательно тем, что здесь трудоустроены люди, страдающие от старческого слабоумия. Эта точка общепита открылась в декабре прошлого года, и за местными официантами тщательно посматривает авторитетный (и здоровый) шеф-повар. Отметим, что ресторан с работниками, имеющими деменцию, впервые появился в 2017 году в Токио, а теперь речь идет о его британской версии. Организаторы заведения хотят, чтобы общество изменило свое отношение к людям, страдающим от этой болезни, пишет Medikforum.ru.

Количество жертв старческого слабоумия в мире постоянно растет, поскольку увеличивается средняя продолжительность жизни человека. Ну а данный ресторан должен служить напоминанием о том, что эта болезнь может ударить любого человека и в любом возрасте. Конечно, местные официанты забывают о том, что у них заказывали клиенты, но здесь разработана тщательная система напоминаний, включая разного рода стикеры, блокноты и номерки. Можно подумать, что подобное заведение не будет пользоваться особой популярностью, но клиентов у ресторана достаточно. Многие относятся к его посещению, как к уникальному социальному эксперименту.