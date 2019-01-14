Почему нельзя повторно кипятить воду

Так, по словам директора НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина академика Юрия Рахманина, утверждает, что, прокипятив воду, из нее улетучиваются вещества, в том числе кислород. По этой причине нельзя повторно кипятить воду для чая – предпочтение следует отдать свежей воде, в которой много минеральных компонентов и кислорода, а, значит, больше шансов, что какая-то их часть сохранится после кипения. В воде, которая кипятилась повторно, не остается «ничего живого», пишет Medikforum.ru.

Мнения о том, что воду нельзя кипятить повторно, придерживается и американский физиолог Брэнда Дэйви из Политехнического университета Вирджинии. По ее словам кипячение воды необходимо, поскольку оно уничтожает болезнетворные бактерии. Повторное кипячение воды, считает ученый, безвредно, только если изначально она была чистейшей. Но, как правило, вода, которой пользуются миллионы людей на планете, так или иначе имеет в себе какие примеси.

«Повторное кипячение меняет структуру воды – в силу активного выпаривания жидкости в ее остатках повышается концентрация солей, минеральных и других веществ, что само по себе может нанести вред здоровью», - поделилась мнением Брэнда Дэйви.