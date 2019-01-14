Семья Маргариты Тереховой просит о помощи

«Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить помочь по силам и возможностям», – обратилась к людям Анна Терехова, пишет Rus.tvnet.lv.

Обращение семьи Маргариты Тереховой появилось и на сайте Союза кинематографистов России, в нем говорится, что врачи поставили актрисе «неутешительный диагноз».

«Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние.

Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы», – сказано в сообщении.