Семья Маргариты Тереховой просит о помощи

Дочь народной артистки Анна Терехова попросила о финансовой помощи на лечение матери, страдающей от болезни Альцгеймера.
«Честно говоря, я не хочу что-то говорить, просто поблагодарить и попросить помочь по силам и возможностям», – обратилась к людям Анна Терехова, пишет Rus.tvnet.lv.
Обращение семьи Маргариты Тереховой появилось и на сайте Союза кинематографистов России, в нем говорится, что врачи поставили актрисе «неутешительный диагноз».
«Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние.
Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы», – сказано в сообщении.
Напомним, что Маргарита Терехова сыграла в фильмах «Бегущая по волнам», «Белорусский вокзал», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» Андрея Тарковского и многих других.