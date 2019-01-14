Героин, мдма, методон: Стас Пьеха показал себя в наркотическом опьянении

Внук знаменитой исполнительницы Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого разместил в микроблоге видео, где ему 16 лет. На кадрах он вместе с бабушкой участвует в съемках передачи. В подписи к ролику Стас рассказал о том, как жил в то время, передает Dni.ru.

Пьеха перечислил неполный список тех наркотических веществ, которые употреблял. «К тому времени я практически не питался и весил около 49 кг... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – признался артист.

Певец добавил: случалось, что у него отнимались ноги, и он был вынужден сидеть, поскольку не мог передвигаться, пока не пройдет действие наркотика. «К тому времени я уже употребляю пятый год», – сообщил Пьеха, приведя в ужас поклонников.

По словам Стаса, через полгода после съемок данной программы из-за очередной передозировки случился пожар. Молодого человека доставили в больницу в Москве. «В свою первую наркологическую клинику, на станции метро Академическая, и начнется долгий, очень безнадежный и мрачный период поиска исцеления...» – рассказал певец. В итоге 38-летний Пьеха отметил, что на поиск реально работающей методики у него ушло больше 20 лет.