Блогеры испытали в Таллинне культурный шок: эстонцы не смеются, а в кино субтитры на эстонском и русском

Ник из Австралии и кореянка Рейчел продали за три месяца всё честно заработанное имущество, уволились с работы и стали блогерами-путешественниками. На сей раз пару занесло в Эстонию. И это уже не первое их видео о Таллинне. Ранее они назвали наш город европейской хипстерской столицей.

В последнем видео блогеры посетили торговый центр Solaris, поскольку на улице была, по их словам, отвратительная погода. Он планировали просто провести время в торговом центре, когда обнаружили, что там есть кинотеатр Apollo. Пара долго взвешивала решение пойти в кино и потратить деньги на билеты и попкорн, ведь их дневной лимит составляет около 26 евро.

В итоге в снежную погоду было решено пойти в кино. «Фильм хоть и на английском языке, субтитры на эстонском и русском языках, это немного странно», - говорят блогеры. В кинотеатре парочка пришла в восторге от самообслуживания и от того, что конфеты можно самому лопаткой положить в пакет.