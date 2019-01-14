Блогеры испытали в Таллинне культурный шок: эстонцы не смеются, а в кино субтитры на эстонском и русском

Иностранные блогеры Ник и Рейчел приехали на месяц в Эстонии, чтобы познакомиться с культурой, едой, достопримечательностями и традициями. Поход в кино в Таллинне обернулся для них настоящим культурным шоком.
Ник из Австралии и кореянка Рейчел продали за три месяца всё честно заработанное имущество, уволились с работы и стали блогерами-путешественниками. На сей раз пару занесло в Эстонию. И это уже не первое их видео о Таллинне. Ранее они назвали наш город европейской хипстерской столицей.
В последнем видео блогеры посетили торговый центр Solaris, поскольку на улице была, по их словам, отвратительная погода. Он планировали просто провести время в торговом центре, когда обнаружили, что там есть кинотеатр Apollo. Пара долго взвешивала решение пойти в кино и потратить деньги на билеты и попкорн, ведь их дневной лимит составляет около 26 евро.
В итоге в снежную погоду было решено пойти в кино. «Фильм хоть и на английском языке, субтитры на эстонском и русском языках, это немного странно», - говорят блогеры. В кинотеатре парочка пришла в восторге от самообслуживания и от того, что конфеты можно самому лопаткой положить в пакет.
После киносеанса блогеры делятся впечатлениями о том, что эстонцы соблюдают во время сеанса гробовую тишину. «Меня сложно рассмешить, но эстонцы вообще не смеются. Во время сеанса не слышал ни единого звука. Некоторые моменты были очень смешные, но никто не смеялся», - говорит Ник.