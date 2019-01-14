Жаль, что у нас такого нет! В мире прошла акция «В метро без штанов»
14 января 2019, 19:16
«В метро без штанов» — ежегодное мероприятие, проходящее в январе в форме флешмоба, во время которого люди ездят на метро, не надевая штаны и юбки, и при этом стараются вести себя естественно.
Мероприятие организует арт-группа Improv Everywhere, базирующаяся в Нью-Йорке, которая имеет координаторов в различных городах мира, пишет Elu24.
Первая поездка «В метро без штанов» состоялась в 2002 году, когда в метро Нью-Йорка без штанов проехали семь человек. В 2006 году их было уже 150, при этом полиция задержала восемь участников за хулиганство, но затем обвинение с них было снято. В 2013 году акция проходила уже в 60 городах по всему миру, а число участников насчитывало десятки тысяч.