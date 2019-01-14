Ким Кардашян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов

Точно такие же украшения носит американский хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн. По информации сайта группы клиник Naperville Dental Specialists, стоимость подобных грилзов составляет более 150 тысяч долларов, пишет Lenta.ru .

В декабре издание Hypebae подсчитало накопленное за 2018 год состояние Ким Кардашян. Основными источниками дохода телезвезды стали ее личный косметический бренд KKW Beauty, мобильное приложение Kim Kardashian: Hollywood, а также съемки в реалити-шоу. В общей сложности за 2018 год Ким Кардашян заработала около 350 миллионов долларов.