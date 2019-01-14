Обычное куриное яйцо поставило рекорд по количеству лайков в Instagram

В Instagram побит рекорд по лайкам и поставила его фотография обычного куриного яйца, которую лайкнули уже 28 миллионов человек, и их количество постоянно растёт. Удивительный прецендент
В самой тщеславной социальной сети уже много лет идёт соревнование, кто наберёт больше лайков. Пользователи создают невероятные фото, чтобы получить любовь и внимание подписчиков. Больше всего в этом преуспевают знаменитости. И до недавнего времени самой популярной фотографией в Instagram был снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Трогательный кадр был опубликован в феврале 2018 года и набрал больше 18 миллионов лайков, пишет Ridus.ru.
Но к середине января люди внезапно начали лайкать фотографию куриного яйца и делать это так интенсивно, что за буквально за несколько дней банальный снимок собрал уже 28,5 миллионов лайков, и их число растёт каждую минуту!
Автор публикации в шутку предложил сместить с пьедестала славы залайканную модель и самое любопытное, что ему это удалось!
«Давайте вместе поставим мировой рекорд и сделаем пост с наибольшим количеством лайков в инстаграме. Побьём текущий рекорд, который держит Кайли Дженнер 18 миллионов). У нас получится. #ЛайкниЯйцо #ВоиныЯйца», — написал создатель аккаунта world_record_egg.