Обычное куриное яйцо поставило рекорд по количеству лайков в Instagram

В самой тщеславной социальной сети уже много лет идёт соревнование, кто наберёт больше лайков. Пользователи создают невероятные фото, чтобы получить любовь и внимание подписчиков. Больше всего в этом преуспевают знаменитости. И до недавнего времени самой популярной фотографией в Instagram был снимок новорожденной дочери модели Кайли Дженнер (Kylie Jenner). Трогательный кадр был опубликован в феврале 2018 года и набрал больше 18 миллионов лайков, пишет Ridus.ru.

Но к середине января люди внезапно начали лайкать фотографию куриного яйца и делать это так интенсивно, что за буквально за несколько дней банальный снимок собрал уже 28,5 миллионов лайков, и их число растёт каждую минуту!

Автор публикации в шутку предложил сместить с пьедестала славы залайканную модель и самое любопытное, что ему это удалось!