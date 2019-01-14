Методы контрацепции, постельные сцены: Екатерина Климова была возмущена вопросами на интервью

Екатерина Климова не смогла сдержать эмоций прямо во время интервью. Актриса не была готова к некорректному поведению вопросам журналиста Дмитрия Солей, который стал задавать ей бестактные вопросы. Звезда театра и кино редко общается с прессой, но ради эксперимента согласилась стать героиней проекта в Сети, о чем впоследствии пожалела, пишет Starhit.ru.

Екатерина Климова согласилась на разговор перед камерами в перерывах между актами спектакля «Мастер и Маргарита», где она играет главную роль. Поначалу, когда вопросы касались ее отношения к образу Маргариты, актриса старалась поддерживать тон разговора. Но вскоре вопросы ведущего стали носить уж слишком провокационный характер. «В Интернете много комментариев о том, что, мол, просветите Климову о средствах контрацепции. Вас это не задевает?», — спросил Дмитрий актрису, которая является матерью четверых детей. А чуть позже затронул тему сексуальности актрисы и спросил, переходили ли ее постельные сцены в кино в настоящие романы.

«Наверное, я очень отстала от жизни. Давно не давала интервью и теперь тоже долгое время не буду их давать. Это бестактные вопросы, — не сдержалась актриса. — Я была беременна и на съемках фильма «Мы из будущего», и в «Антикиллере» я была глубоко беременна. Все остальное я уже не вспомню, но мне бы и не хотелось».

Ведущий, ничуть не смущаясь, продолжил вести беседу и попытался коснуться темы православия, на что Екатерина Климова ответила, что не любит говорить о вере в светской среде, и стала оценивать личность самого журналиста.

«Во время нашего интервью вы уже позволили себе столько вещей, что мне дает право судить о вас. Вы, конечно, делаете свою работу, вам нужна провокация, пикантные моменты, но тогда давайте не будем говорить о религии, потому что у меня много вопросов возникает к вам», — сказала актриса.

Екатерина Климова и Гоша Куценко ФОТО: Pressifoto

Напомним, что многодетность актрисы уже давно является предметом обсуждения в прессе. Тем более, что Климова часто признавалась, что не планировала заводить столько детей, но все они были даны ей свыше, поэтому у нее не было мыслей о прерывании беременности.