Пн, 14.01.2019
Горячее фото Эмили Ратаковски для GQ вызвало бурю эмоций у поль­зо­ва­те­лей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Cмотри
  • Галерея: юбилейный концерт «Ногу свело» в Таллинне собрал толпу поклонников

Галерея: юбилейный концерт «Ногу свело» в Таллинне собрал толпу поклонников
Смотрите, кто там был!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В эти выходные в Park Lounge прошла большая русская новогодняя вечеринка, хедлайнером которой выступила культовая группа «Ногу свело», в этом году отмечающая тридцатилетие.

Пришедшие на концерт пришли многочисленные таллиннские поклонники творчества группы точно остались довольны: шоу продолжалось до раннего утра. Макс Покровский, солист и лидер группы, поблагодарил публику за теплый прием. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ