Галерея: юбилейный концерт «Ногу свело» в Таллинне собрал толпу поклонников

Галерея: юбилейный концерт «Ногу свело» в Таллинне собрал толпу поклонниковСмотрите, кто там был!
14 января 2019, 15:40
В эти выходные в Park Lounge прошла большая русская новогодняя вечеринка, хедлайнером которой выступила культовая группа «Ногу свело», в этом году отмечающая тридцатилетие.
Пришедшие на концерт пришли многочисленные таллиннские поклонники творчества группы точно остались довольны: шоу продолжалось до раннего утра. Макс Покровский, солист и лидер группы, поблагодарил публику за теплый прием.