Пять самых мстительных знаков Зодиака! Вы тоже в этом списке?

5. Близнецы

Близнецы занимают достойное место в рейтинге самых мстительных знаков Зодиака, а все потому, что никогда не пропустят и не оставят без ответа обращенный в их сторону негатив. Близнецы не ответят в лицо обидчику, они, скорее, сделают вид, будто не слышали или не знали о наносимой обиде, но в их голове тут же начнет зреть план мести.

Близнецы мстят скрытно. Нанесший обиду человек может никогда не узнать, что беды, которые свалились на его голову, появились в результате действий Близнеца. Этот человек может распустить слух об обидчике, может подставить его или нанести удар другим способом. При этом Близнецы считают месть абсолютно законным и справедливым ответом на полученную обиду. Мстить они будут обязательно, но не слишком жестоко, ведь личности данного знака по природе своей не кровожадны.

4. Лев

При всем добродушии и легкости в общении, представители знака Лев – личности злопамятные и мстительные. Но, что характерно, Лев мстит мгновенно, сразу после того, как ему нанесли обиду. Причем агрессия этого человека столь велика, что по своей силе превосходит ярость любого другого представителя знака Зодиака. Лев с легкостью пустит в ход кулаки и успокоится, только хорошенько поколотив жертву. Но самым лучшим искуплением будет пустить обидчика на смех, унизить и размазать его на глазах общественности.

Если же отомстить сразу не удается, Лев остывает, а его гневный порыв постепенно сходит на «нет». Безусловно, этот человек не простит обидчика окончательно, и если представится возможность, еще «попрыгает на его костях». Но специально искать способы мести этот человек не станет. Это выше его достоинства.

3. Телец

Обидчивые и слегка наивные представители знака Телец просто не могли не попасть в этот рейтинг. Яркие представители стихии Земли болезненно реагируют на тех, кто не оценивает их по достоинству, пытается подтрунивать над Тельцами или «ставить им палки в колеса» с помощью нечестной игры. Любая несправедливость приводит Тельца в ярость, подчиняя все его силы и мысли одному желанию – мести!

Вот только в силу своего характера, действуют мстительные Тельцы грубо, топорно и непродуманно. Более того, месть Тельца, зачастую, выглядит наивно и нередко смешит окружающих, нежели достигает своей цели. Обидчик сразу знает, кто пытается отомстить и успевает предпринять защитные меры, а потому упертому, но малосообразительному Тельцу обычно не удается довести дело до конца. Но этот человек никогда не простит обиды и будет предпринимать попытки мести снова и снова, а значит, заслуживает третьего места в нашем рейтинге.

2. Дева

Девы – очень целеустремленные личности, которые всегда добиваются своего. А учитывая их злопамятность можно только представить, что ожидает человека, который серьезно обидит Деву. Вообще Девы добрые по характеру и никогда не стремятся причинить вред другим людям, но если их обидеть или навредить их семье, доброе сердце Девы может стать очень злым! А ярости этого представителя стихии Земли стоит бояться всем.

У обиженной и уязвленной Девы в голове вырисовывается лишь одно возможное решение – месть. Причем месть жестокая, которую обидчик запомнит на всю жизнь. Что характерно, для представителей данного знака месть – акция не спонтанная, а хорошо продуманная и подготовленная. Это своеобразный ритуал, который входит в кодекс чести Дев, и он во что бы то ни стало, будет доведен до конца. В общем, обидев Деву, человек может не сомневаться – кара обязательно настигнет его. Вот только когда это произойдет и чего именно ожидать, знает только Дева.

1. Скорпион

Скорпиона называют самым опасным представителем зодиакальной плеяды. Этому способствует жестокий и бескомпромиссный характер представителей данного знака, который не остановится ни перед чем, если ему или его близким нанесут обиду. Скорпионов нельзя назвать обидчивыми, но получив удар, они тут же начинают разрабатывать план мести, причем мести жестокой, кровожадной и изощренной.