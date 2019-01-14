Мария Порошина выбрала имя для новорожденного сына

Толкователи имен считают, что все Степы отличается наблюдательностью и реальным взглядом на вещи. В детстве же ребята, носящие такое имя, как правило, шаловливы и непоседливы. Готовы бесконечно играть с окружающими, неконфликтны и веселы. А вот усадить Степ за учебу нелегко, несмотря на то, что они обладают цепким умом и могут моментально усваивать материал.

Неизвестно, чем руководствовалась Порошина при выборе имен для дочек. Скорее всего, принимала решение совместно с их отцами. Старшую наследницу Полину Маша родила от коллеги Гоши Куценко. А трех следующих девочек - Серафиму, Аграфену и Глафиру - от первого и последнего на данный момент законного мужа - актера Ильи Древнова.

Напомним, что когда кинозвезда забеременела сыном, с Древновым она поспешила оформить развод. А все потому, что у нее случился роман с коллегой по экрану и сцене Ярославом Бойко, которого в окружении Порошиной уверенно называют отцом новорожденного малыша.