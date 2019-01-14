«Товарищи зрители, знайте свое место»: Дмитрий Певцов нахамил поклонникам

Дмитрий Певцов уже давно привык к повышенному вниманию со стороны поклонников. Вот уже более тридцати лет он радует зрителей как яркими ролями в кино, так и перевоплощениями на сцене театра. Певцов относится к категории артистов, которые всегда готовы дать автограф или сделать с фанатами снимок на память. На днях любимец публики решил рассказать про обидную ситуацию, которая сильно его расстроила.

Дело в том, что после очередного спектакля в гримерку к Певцову ворвались двое фанатов. Они умоляли дать автограф, но артист ответил отказом.

«Я попросил их уйти тем же путем, как они попали в гримерку. Сказал, что они могут подождать меня около служебного входа, и тогда получат автограф или фото на память. Когда же я вышел, около служебного входа их не оказалось. Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия. Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь и требовали что-то. Товарищи зрители, знайте свое место», — заявил Певцов в Instagram.

По словам артиста, большинство фанатов ведут себя прилично, но некоторые зрители переходят грань дозволенного. Певцов не любит, когда у него пытаются взять автограф прямо со сцены, а также стараются сфотографировать исподтишка. «Когда актеры выходят на поклон, не нужно заходить на сцену в своей уличной обуви, чтобы передать цветы. Также не следует протягивать мне ручку и листок для автографа во время поклонов. В театре существует строго отлаженная система, и поэтому я не могу раздавать автографы, пока все остальные актеры кланяются. Также раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытается удержать твою руку, пока кто-то еще делает фото. Зачем вам эти фотографии? Автограф вы покажите лишь некоторым близким, будете хранить его дома, а фото выставите в социальных сетях на всеобщее обозрение, не спросив при этом артиста», — подчеркнул Дмитрий.

В финале своего обращения Певцов поблагодарил зрителей за их любовь и внимание. Артист подчеркнул, что поддержка поклонников помогает ему добиваться новых творческих высот, но иногда ценители искусства не помнят про элементарную вежливость, столкнувшись со звездой.

«Приходите в театр и наслаждайтесь искусством. Конечно, артистам очень приятны аплодисменты, цветы, на которые вы тратите свои деньги. Но не нужно нарушать те традиции, что складывались столетиями», — рассказал актер.

Заявления Певцова в социальной сети вызвали крайне неоднозначную реакцию. Многие поклонники пришли к выводу, что артист был слишком груб и не имел права столь резко говорить о ценителях его таланта. Однако большинство фанатов все-таки приняли сторону Дмитрия.