«Ожидание - реальность»: прыщавые фото Бузовой без фотошопа шокировали фанатов

В кадре звезда рассказывает о своих каникулах на Мальдивах, и на ее теле при этом можно увидеть настоящую россыпь прыщей различных размеров.

Состояние кожи на лице и теле Ольги Бузовой вызвало множество вопросов среди ее подписчиков.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

«Оля, а что с кожей? Шоколада переела?», «Еще одна наркоманка вслед за Темниковой», «Вот это прыщи», «Ожидание - реальность», «А Бузова оказывается прыщавая. В очередной раз убеждаюсь, что нельзя верить красивым картинкам в Instagram», - пишут пользователи.

И в самом деле, судя по фото, которые начинающая певица и телеведущая выставляет в соцсети, снимки ретушируются и подвергаются тщательной обработке фоторедактором.