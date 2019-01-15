«Ожидание - реальность»: прыщавые фото Бузовой без фотошопа шокировали фанатов

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова имела неосторожность опубликовать в сториз своего Instgram короткое видео, сделанное без фильтров. В кадре наглядно представлено неудовлетворительное состояние ее кожи на текущий момент, пишет TopNews.
В кадре звезда рассказывает о своих каникулах на Мальдивах, и на ее теле при этом можно увидеть настоящую россыпь прыщей различных размеров.
Состояние кожи на лице и теле Ольги Бузовой вызвало множество вопросов среди ее подписчиков.
«Оля, а что с кожей? Шоколада переела?», «Еще одна наркоманка вслед за Темниковой», «Вот это прыщи», «Ожидание - реальность», «А Бузова оказывается прыщавая. В очередной раз убеждаюсь, что нельзя верить красивым картинкам в Instagram», - пишут пользователи.
И в самом деле, судя по фото, которые начинающая певица и телеведущая выставляет в соцсети, снимки ретушируются и подвергаются тщательной обработке фоторедактором.
До этого нападкам поклонников в связи с ужасным состоянием кожи подверглась бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Юзеры также обвинили ее в наркомании, однако сама звезда поспешила оправдаться, отметив, что страдает серьезным заболеванием.