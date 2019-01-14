Как это мило! Мария Порошина показала фото с новорожденным сыном

11 января стало известно, что 45-летняя Мария Порошина стала матерью в пятый раз. Как сообщалось ранее, актриса и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Спустя пару дней после родов знаменитость поделилась с подписчиками первыми фото сына в своем Инстаграме.

О беременности актрисы ее поклонники узнали в конце прошлого года. Имя отца своего пятого ребенка Мария не называет. Со своим мужем Ильей Древновым знаменитость недавно развелась. Напомним, у актрисы уже есть четыре дочери — 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира.