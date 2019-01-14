В Сети появилось фото жены Константина Хабенского на последних сроках беременности

Но на днях в соцсетях появилась фотография Ольги Литвиновой в окружении коллег. Будущая мама уже с внушительным животом сидит в кресле. Подписчикам стало очевидно, что она отправится в роддом уже со дня на день.

В последние недели перед рождением малыша Константин Хабенский старается проводить больше времени вместе со своей беременной женой. Недавно они всей семьей посетили шоу на ВДНХ, которое очень понравилось их дочери Александре. К тому же на днях актер отметил 47-ой день рождения, который, наверняка, провел рядом с близкими. Литвинова публично поздравила мужа на своей странице в Инстаграме. В своем послании Ольга не только призналась ему в любви, но и подчеркнула его огромную значимость в своей жизни.

ФОТО: Instagram

«Чего я от тебя хочу? Ничего! Всего! Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни поднимать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, – мне нужно позволение», — написала актриса мужу.

Актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова стала супругой Константина Хабенского в 2013 году. В начале июня 2016-го в одной из столичных клиник появилась на свет их дочь Александра. Прошлым летом девочке исполнилось два годика, она растет очень активным ребенком.