В Сети появилось фото жены Константина Хабенского на последних сроках беременности

Осенью прошлого года стало известно, что в семье Хабенских вновь произойдет пополнение. Супруги сообщили об этом прессе только тогда, когда уже больше нельзя было скрывать беременность актрисы. С тех пор звездная пара старалась не афишировать свою личную жизнь, пишет СтарХит.
Но на днях в соцсетях появилась фотография Ольги Литвиновой в окружении коллег. Будущая мама уже с внушительным животом сидит в кресле. Подписчикам стало очевидно, что она отправится в роддом уже со дня на день.
В последние недели перед рождением малыша Константин Хабенский старается проводить больше времени вместе со своей беременной женой. Недавно они всей семьей посетили шоу на ВДНХ, которое очень понравилось их дочери Александре. К тому же на днях актер отметил 47-ой день рождения, который, наверняка, провел рядом с близкими. Литвинова публично поздравила мужа на своей странице в Инстаграме. В своем послании Ольга не только призналась ему в любви, но и подчеркнула его огромную значимость в своей жизни.
«Чего я от тебя хочу? Ничего! Всего! Чтобы ты позволил мне каждый миг моей жизни поднимать на тебя взгляд, как на гору, которая меня охраняет (словно каменный ангел-хранитель!). Пока я тебя не знала, я могла и так, теперь, когда я знаю тебя, – мне нужно позволение», — написала актриса мужу.
Актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова стала супругой Константина Хабенского в 2013 году. В начале июня 2016-го в одной из столичных клиник появилась на свет их дочь Александра. Прошлым летом девочке исполнилось два годика, она растет очень активным ребенком.
Напомним, что одиннадцать лет назад в жизни Константина Хабенского произошла трагедия: врачи обнаружили у его первой жены журналистки Анастасии Смирновой рак головного мозга. 33-летняя женщина скончалась, оставив мужа вдовцом с годовалым сыном на руках. Сейчас сыну актера Ивану 11 лет, он живет вместе с бабушкой в Барселоне.